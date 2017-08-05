Роза Сябитова рада кризису в стране

«Я так благодарна кризису. Не будь его, я бы не приобрела загородный участок для отдыха, пока заграница решает вопросы с туризмом», - такой новостью известная телеведущая поделилась со своими фанатами на страничке в Инстаграм.



Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) Авг 5 2017 в 2:15 PDT

Сябитова сняла видео, на котором продемонстрировала дачный поселок. Там она и планирует построить свой дом. Телеведущая счастливая уже от того, что сможет скоро наслаждаться такой прекрасной погодой, чистым воздухом и звездами в ночном небе.



Подписчики Сябитовой искренне рады за звезду и желают ей как можно скорее начать строительство и, главное, найти того единственного, который будет готов разделить с ней семейные заботы и займется обустройством нового жилища, ведь именного этого, по словам Розы, так ей не хватает.



Недавно, Сябитова призналась, что готова выйти замуж еще раз. В последнее время она стала смотреть на жизнь по-другому и переоценила многие вещи. Поэтому она уверенна, что строить отношения будет гораздо легче с тем, кто поможет ей построить дом.