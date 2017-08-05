Садальский о позоре Ангелины Вовк



Актер Станислав Садальский заподозрил, что у его подруги Ангелины Вовк началась деменция. Такие выводы он сделал на основании просмотра передачи "Кто хочет стать миллионером" с актрисой.

"🎬У моей подруги началась деменция🙀🙀🙀 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал на своей странице в Instagram Станислав Садальский. Свою мысль он обосновал поведением Ангелины Вовк на шоу "Кто хочет стать миллионером".



Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Авг 5 2017 в 11:20 PDT

"Девица, с которой она пришла (не знаю ее) говорит Ангелине – это по вашей части! Вовк: "да там все не поют… Садальский точно не поет, ни разу не слышала, чтоб он пел". И еще передразнила – "кошелек, кошелек – как он может петь?", – пересказал фрагмент эфира Садальский.



В итоге они прибегли к подсказке "Помощь зала" и большинство зрителей проголосовали за Леонова, что немало удивила Вовк. "Она глаза вылупила – Леонов не поет??? Ну не знаю… вы правду говорите??? Вот Станислав не поющий!", – рассказал Садальский.

