Юбилей Ротару на курорте миллиардеров на Сардинии: с внуками и звездами



София Ротару для празднования 70-летия выбрала итальянский курорт. Porto cervo - курорт на севере Сардинии, здесь отдыхают обеспеченные люди со всего мира, именно в этом месте на Сардинии находится яхт-клуб миллиардеров, неподалеку расположен мини-док для починки самых дорогих яхт.

Именно сюда прилетела София Ротару с внуками, сыном, невесткой, сестрой и другими членами семьи, чтобы отметить 7 августа 70-летний юбилей. На Сардинии София Михайловна проводит много времени с внуками - 16-летней Соней и 23-летним Толей. Ребята называют бабушку Соней, души в ней не чают, и легко доверяют ей свои тайны и делятся переживаниями. На фото ниже - София Михайловна с внуками в самолете, который летит на Сардинию.



Публикация от Svetlana Evdokimenko (@svetika) Авг 1 2017 в 5:16 PDT





Все организационные моменты празднования юбилея певицы взял на себя ее единственный сын Руслан и его жена Светлана. София Михайловна не любит концентрировать внимание на цифре, не хочет, чтобы ее поздравляли с юбилеем - просто с днем рождения. Надо отметить, что выглядит Ротару отлично - София Михайловна отрицает, что сохранить молодость ей помогают пластические хирурги, но факт налицо - у певицы нет морщин, кожа ровная, упругая и подтянутая даже вокруг глаз, овал лица ровный, четкий без провисаний.



Яна Рудковская, Андрей Малахов.

На Сардинии сейчас 35 градусов - жара, поэтому София Михайловна с внуками предпочитает проводить большую часть времени в тени. Именно на этом курорте сейчас отдыхают Эмин Агаларов

София Михайловна с внучкой увлечены шоппингом, причем, несмотря на то, что юбилей у бабушки - подарки получает внучка. Ротару с детства обожала Соню, считает ее своей улучшенной копией, и главной радостью в жизни.



Публикация от S O F I A (@sofialookbook) Авг 5 2017 в 12:51 PDT

Публикация от S O F I A (@sofialookbook) Авг 1 2017 в 5:31 PDT

Публикация от Rus (@rusevdokimenko) Авг 5 2017 в 10:11 PDT

Публикация от Svetlana Evdokimenko (@svetika) Май 30 2017 в 1:46 PDT

Публикация от Rus (@rusevdokimenko) Авг 3 2017 в 11:01 PDT