Версия Эмбер: Эмбер Херд высказалась о расставании с Илоном Маском



На прошлой неделе стало известно, что Эмбер Херд (31) рассталась с владельцем компаний SpaceX и Tesla, миллиардером Илоном Маском (46). Говорят, именно Маск решил покончить с этими отношениями: ему было сложно уживаться с непростым характером своей возлюбленной. Вчера Илон прокомментировал разрыв с актрисой, причем сделал это оригинально! Он написал под ее постом в Instagram: «Чтобы внести ясность на фоне бури, которую пресса „раздула“ в эти выходные, сообщу, что мы с Эмбер пусть и расстались, но остаемся друзьями и любящими друг друга людьми. Отношения на расстоянии, когда у обоих партнеров есть рабочие обязательства, всегда трудные, но кто знает, что будет впереди».

И вот, расставание с миллиардером прокомментировала и Эмбер! Для этого она тоже использовала Instagram: выложила фотографию, а свое заявление оставила в подписи к ней. «Быть на виду у публики — значит, постоянно объясняться огромному количеству людей. В таком случае я бы хотела остаться тихой. Несмотря на то, что мы расстались, Илон и я заботимся друг о друге и остаемся близки. Спасибо за вашу непрекращающуюся поддержку, уважение и приватность в эти тяжелые времена», — написала Эмбер.

При этом источник, близкий к Илону и Эмбер, рассказал изданию People, что причиной разрыва стало именно расстояние. «Им было хорошо вместе несколько месяцев, но оба очень сильно заняты работой. Илону и Эмбер стало сложно находить время, чтобы увидеться. Илон работает день и ночь. Это его жизнь, и он любит это. Он понял, что не сможет быть в отношениях, и разорвал их», — поведал инсайдер. Сейчас Илон занимается делами своих компаний в Америке, а Эмбер снимается в фильме «Аквамен» в Австралии.



Напомним, слухи о романе Эмбер и Илона появились еще в июле 2016-го. Чуть позже стало известно: миллиардер давно ухаживал за актрисой, но она была влюблена в Джонни Деппа (54), поэтому не отвечала Маску взаимностью. Но все решилось само собой: Эмбер и Джонни развелись (актриса подала на развод в мае прошлого года и публично заявила, что Депп ее избивал). В апреле этого года стало известно, что миллиардер и актриса встречаются — Эмбер выложила в Instagram фото, где на щеке Илона отчетливо виден отпечаток губной помады Херд.