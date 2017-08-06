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Ольга Бузова дождалась письма из Хогвартса
Фото: eva.ru
Ольга Бузова продолжает путешествовать по Америке и делиться с поклонниками снимками из популярных мест! Телеведущая забежала в парк Юниверсал в Голливуде и побывала на площадке Гарри Поттера.
«Ну что, я отправляюсь в Хогвартс. кто со мной? А вы любите Гарри?»
«Я в сказке»
Фолловеры с восторгом отнеслись к публикации, поэтому можно смело сказать, что их объединяет не только творчество Ольги, но и любовь к франшизе!
«Обожаю Гарри Поттера! Олечка, привези мне сувенир какой нибудь, пожалуйста»
«О господи? Оля,я просто обожаю его...уже столько раз его пересматривала! как же я тебе завидую ,безумно. я очень сильно люблю Гарри Поттера»
Судя по фото певица тоже под впечатлением и хорошо проводит время!
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