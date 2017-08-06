Ольга Бузова дождалась письма из Хогвартса



Ольга Бузова продолжает путешествовать по Америке и делиться с поклонниками снимками из популярных мест! Телеведущая забежала в парк Юниверсал в Голливуде и побывала на площадке Гарри Поттера

«Ну что, я отправляюсь в Хогвартс. кто со мной? А вы любите Гарри?»



«Я в сказке»



Фолловеры с восторгом отнеслись к публикации, поэтому можно смело сказать, что их объединяет не только творчество Ольги, но и любовь к франшизе!

«Обожаю Гарри Поттера! Олечка, привези мне сувенир какой нибудь, пожалуйста»

«О господи? Оля,я просто обожаю его...уже столько раз его пересматривала! как же я тебе завидую ,безумно. я очень сильно люблю Гарри Поттера»

Судя по фото певица тоже под впечатлением и хорошо проводит время!