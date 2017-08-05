Сергея Зверева закидали навозом



Путешествие знаменитого стилиста Сергея Зверева на родину омрачил неожиданный инцидент. Звезда попала под обстрел навозом.

Происшествие случилось на дороге. Судя по всему, испортили день Звереву коровы.



"Девки делают кросс, обогнали нас, обгадили, обкидали навозом. Звезда в шоке!", – написал он под видеороликом на своей странице в социальной сети Instagram. Подписчики оценили чувство юмора Зверева.

"Хорошо вас на родине встречают, молодцы", – шутит один из комментаторов. "Здесь природа, свежий воздух и бегающие коровы, не жизнь а романтика", – поддерживает другой.



Напомним, недавно Сергей Зверев решил отправиться на родину. Звезда гостит у родителей в Иркутской области.



"Я дома. Прощай талия. Пироги, омуль, позы, домашняя еда..." – подписал он одну из последних фотографий в социальной сети Instagram. Подписчики похвалили Зверева за откровенность. "Редко кто из звезд вот так, без стеснения, показывает где он родился, и возвращается домой, и не стесняется своего места рождения, если это не Москва, конечно, вы молодец!", – написал один из комментаторов.