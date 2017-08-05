Сергей Бондарчук сломал нос жене Тате, а она лишь смеется над этим. Супруг нанес удар любимой женщине, когда та мирно спала.

Фотографию опухшей переносицы жена Бондарчука выложила на своей странице в инстаграм и подписала с юмором: "Я грузинка. Мне положена горбинка". Напомним, девичья фамилия Таты - Мамиашвили.

