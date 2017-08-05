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Сергей Бондарчук сломал нос жене
Фото:
Сергей Бондарчук сломал нос жене Тате, а она лишь смеется над этим. Супруг нанес удар любимой женщине, когда та мирно спала.
Фотографию опухшей переносицы жена Бондарчука выложила на своей странице в инстаграм и подписала с юмором: "Я грузинка. Мне положена горбинка". Напомним, девичья фамилия Таты - Мамиашвили.
Пара недавно отметила пятилетие совместной жизни. Похоже, справляться со сложностями семейной жизни паре помогает отличное чувство юмора. Поздравить Тату и Сергея с годовщиной в ресторан в центре Москвы пришли режиссер Резо Гигинеишвили, актеры Иван Янковский, Вера Панфилова и многие другие.
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