«А что сделали вы, сидя на своем диване?»: мать Елизаветы Песковой была вынуждена вступиться за нее

На днях дочь пресс-секретаря президента в составе делегации Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России «Аванти» побывала в Крыму на судостроительном заводе. На своей странице в Instagram Лиза опубликовала снимки на фоне производства. Своими впечатлениями от встречи с рабочими девушка поделилась с подписчиками. "Это большое счастье — иметь возможность сделать этот мир хоть немного лучше, помогая людям. И я благодарна судьбе за то, что такая возможность у меня появилась", - заявила она.





Появление Песковой на заводе, как и ее речь вызвали негативную реакцию пользователей Сети. Пользователи посоветовали девушке не говорить о том, в чем не разбирается, не давать советам рабочих, о жизни которых она мало что знает. В Сети стали появляться мемы с изображением Лизы на фоне завода. Девушка никак не реагировала не комментарии пользователей: не комментировала их и не удаляла.

За Лизу вступилась ее мама. На странице в Instagram она опубликовала письмо ко всем хейтерам, в котором задавалась вопросом, что плохого сделала ее дочь, за что ее так ненавидят и, самое главное, что сделали в жизни люди, которые ее критикуют.



Публикация от самая веселая из депрессивных (@stpellegrino) Авг 2 2017 в 10:32 PDT





- Обычно я воздерживаюсь от комментариев деятельности и реакции на нее наших моралистов и борцов за справедливость. Но сейчас я не могу промолчать. Мой первый вопрос — что она сделала плохого? Решила проблему завода и помогла семьям рабочих, сохранивших заработок? А что сделали вы, сидя на своем диване?, - обратилась Екатерина к злопыхателям. - Облили грязью незнакомого вам человека, не понимая того, что своими словами и низкой энергетикой вы рождаете зло и грязь в этом мире, которые к вам же ежедневно и возвращаются, делая вас еще более озлобленными и несчастными.



Мама Лизы отметила, что не вина ее дочери в том, что она родилась дочерью человека, который "всю жизнь пашет без выходных, вечеров и праздников", который всего достиг "своим умом и трудом".



- Как вас забавляет обсуждение того, что она не знает разницу между судопроизводством и судостроением — а многие ли из вас это знали до вчерашнего дня? А сколько из вас может рассуждать на эту тему перед толпой журналистов и камерами? Ее задача — не разбираться, почему большой тяжелый железный корабль держится на воде, а привлекать внимание к проблемам тех, кто в силах их решать.

