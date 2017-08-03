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Лопырева порадовала поклонников эротическим фото на отдыхе
Модель, телеведущая, а также обладательница титула "Мисс России" Виктория Лопырева опубликовала новую фотографию с отдыха.
Сейчас бывшая девушка футболиста сборной России Федора Смолова находится в отпуске в Греции. На фото она предстала в черном бикини, продемонстрировав идеальную фигуру.
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Публикация от Виктория Лопырёва (@_lopyreva_vika_)
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