Шаляпин публично выяснил отношения с Копенкиной

Встреча экс-супругов состоялась в студии передачи "На самом деле" на Первом канале. Копенкина заявила, что у ее спутника появилась другая пассия через пару дней после смерти ее матери.





Шаляпин оставил жену, променяв на Анну Калашникову , в конце 2014-го года. Познакомились женщины певца на программе "Пусть говорят". Благодаря детектору лжи выяснилось, что Прохор себя за этот инцидент не винит.



"Я отдавал себе отчет, был в полном рассудке. Я не планировал, чтобы Лариса так скоро об этом узнала. Моя мама написала пост в Instagram, что она скоро станет бабушкой. Потом это разлетелось по всему Интернету, и я был вынужден пойти на ток-шоу", – цитирует артиста StarHit . Кроме того, Шаляпин сделал заявление, которое нелегко принять обеим женщинам.

Певец признался, что не испытывал сильных эмоций ни к одной из них. По его словам, и Копенкина, и Калашникова хотели "подмять" его под себя. "Я никогда не любил Калашникову. У меня не было к ней какого-то чувства. Но так получилось. Прорвалась информация. Я не задумывался, что Лариса испытывает в этот момент", – рассказал артист.



Прохор заявил, что обещал жениться на Анне Калашниковой только ради ребенка. "Когда выяснилось, что ребенок не мой, то о каком браке могла идти речь", – вспоминает он.



Также на программе Шаляпин признался, что сейчас считает женитьбу на Копенкиной ошибкой, хотя раньше у него к ней были чувства, которые он охарактеризовал как "химия". По его словам, их отношения не были пиар-ходом.



В конце программы бывшие супруги Шаляпин и Копенкина простили друг другу старые обиды. "Ларочка, прости меня, пожалуйста. Я буду внимательнее по отношению к тебе, к другим людям, спасибо, что ты была в моей жизни", – заявил Шаляпин, а потом тепло обнял бывшую возлюбленную.