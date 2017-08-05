Дмитрий Шепелев объяснил, почему не приходит на могилу к Жанне Фриске



"Ты сможешь простить меня за то, что я на всю страну рассказал о трагедии, которая произошла с твоей дочерью?" В эфире ток-шоу "На самом деле" обсуждался роман Прохора Шаляпина Ларисы Копенкиной . Экс-супруги проходили проверку на детекторе лжи и рассказывали о том, за что до сих пор не могут простить друг друга. Один из вопросов Прохора к Ларисе звучал так:"Ты сможешь простить меня за то, что я на всю страну рассказал о трагедии, которая произошла с твоей дочерью?"



Дело в том, что 20 лет назад Лариса Копенкина потеряла дочь, которой было всего 19 лет. В одном из телеэфиров Прохор рассказал о трагедии, не посоветовавшись с бизнесвумен. Как выяснилось, Лариса не держит зла на бывшего мужа, хотя ей до сих пор непросто говорить о событиях из прошлого.



"Я об этом не разговаривала даже с собственным сыном. Я считаю, что люди не умирают, они просто уходят в другой мир. Я имею право так считать, я так хочу, я с этим живу. Я когда-нибудь к ней приду. У меня здесь есть сын. Если я ему нужна, я буду с ним. А там у меня есть дочь, мама, папа. Для меня все люди остаются живыми. У нас в доме нет правил праздновать годовщину гибели. Это мое право и мой выбор", - со слезами на глазах произнесла Копенкина. Поддержал Ларису ведущий программы Дмитрий Шепелев . Он сообщил, что точно также не может смириться с гибелью близкого человека.



"Я тоже не могу принять смерть близкого человека и тоже не бываю на кладбище", - произнес телеведущий, который летом 2015 года потерял гражданскую супругу и мать своего сына Платона.

