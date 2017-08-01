Что думают Гузеева и Володина о закрытии шоу «Давай поженимся!»



До начала нового телесезона осталось три недели, но уже сейчас ясно - на Первом канале будет много перемен. Канал покинул бессменный ведущий "Пусть говорят" Андрей Малахов . А поклонники обеспокоены судьбой программы "Давай поженимся!" - сначало ее перенесли с привычного времени эфира 18.45 на 17.00, а затем и вовсе убрали из эфира. Даже в повторах популярное телешоу не выходит. Возможно, что "Давай поженимся!" вернется в эфир в новом сезоне. Но уверенности в этом нет ни у ведущих, ни у поклонников проекта.



Лариса Гузеева подписчикам в инстаграме на вопросы: "Почему программу убрали из эфира" отвечает одно и тоже: "Пишите на канал - я не отвечаю за действия руководства". Телеведущая отдыхает в Болгарии с мужем и детьми, и пока не знает будут ли съемки новых программ.



Астролог "Давай поженимся!" Василиса Володина сейчас в Москве, ведет прием. Мы позвонили Володиной, и она так ответила на вопросы teleprogramma.pro о судьбе телепередачи: "Пока у нас фактически летние каникулы. Последние несколько лет - четыре года нас на лето распускают, в силу того, что зрительский интерес на лето тоже на что-то другое переключается, на отпуска, наверное. Сейчас в сетке нас нет, мы не стоим, потому что тестируется новая программа. Ну а в сентябре посмотрим что будет".

Вопросы о судьбе "Давай поженимся!" у поклонников возникли после того, как в СМИ появилась информация о судебных процессах против соведущей проекта Розы Сябитовой. Ее имя ассоциируетяс с программой. Напомним, что женщины платили фирме Розы Сябитовой крупные суммы (в среднем 200 тысяч рублей) за услуги, которые она обещала оказать — найти жениха клиенткам. Но обещания свои телесваха не выполнила. Несколько женщин объединились, подали в суд, с помощью адвоката доказали, что им не предоставлялись обещанные услуги. Суд принял решение о том, что Сябитова должна вернуть деньги клиеткам, но она до сих пор этого не сделала.





- Чтобы не платить, Сябитова перевела фирму на престарелую свекровь, которой 87 лет. На мой взгляд, это мошенничество — статья № 159. Мы подали заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, - рассказала teleprogramma.pro Наталия Земская

Женщины продолжают борьбу против Сябитовой, а она сама сейчас ездит с мастер-классами по стране.



Напомним, что телепроект "Давай поженимся!" выходит на Первом канале с 2008 года. На время летних каникул его место в эфире заняла программа Дмитрия Шепелева "На самом деле". Поклониики ждут шоу в эфире в сентябре.

Публикация от Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina) Авг 1 2017 в 6:30 PDT



