Кафельникова сбежала после скандала с наркотиками

Дочь известного теннисиста после конфликта с отцом хранит молчание, а Евгений Кафельников места себе не находит и пишет Алесе в интернете. Девушка выложила в микроблог фотографию с живописными видами из иллюминатора и подписала: "Угадайте, где я!"

По всей видимости, звездная дочь не выдержала столь назойливого внимания к своей персоне. Девушка злится на отца, который бьет тревогу по поводу ее пагубных пристрастий. Алеся пыталась было откреститься от употребления наркотических веществ, но как тут поверить, когда сам отец во всеуслышание заявил о том, что чадо сошло с праведного пути.

Сперва – заявление Кафельникова о серьезных проблемах у дочери и его мольбы о помощи в интернете, затем – история с пропажей Алеси, которая несколько дней не выходила на связь с Евгением, фотографии девушки в свадебном платье и с кольцом, а теперь – загадочный снимок из самолета. И все это произошло за одну неделю. Немудрено, что юная модель сбежала от такого натиска.

Guess where I am .... Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Авг 3 2017 в 10:33 PDT

Ситуацию накаляет и тот факт, что в Сети появились слухи о якобы расставании Алеси с ее возлюбленным, кумиром молодежи, рэпером Фараоном (в народе – Глеб Голубин ). Модель информацию эту всячески отрицает, но поклонники ведут активную дискуссию по этому поводу. В качестве одной из версий расставания называют тот факт, что Глеб готовится отправиться в большой гастрольный тур, и Алеся, понимая, что молодому артисту сложно будет удержаться от соблазнов, расторгла с ним отношения. Однако все это – лишь догадки.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Июн 25 2017 в 5:00 PDT

Не в пользу Фараона и Кафельниковой говорит и тот факт, что отец девушки категорически против их отношений. Первая ракетка мира Евгений Кафельников уверен, что наркотики и музыка идут неразрывно. Поговаривают, заботливый отец даже составил серьезный разговор с рэпером, в ходе которого намекнул: не избежать последнему наказания, если обидит дочь.

После того как теннисист обнародовал семейную проблему, Алеся отказалась общаться с ним. Девушка попросила в социальной сети не напоминать ей о "папане" и заявила, что все это он делает от обиды. А сперва сказала журналистам, что речь в сообщении Кафельникова шла вовсе не о ней.