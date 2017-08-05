Киркоров раскрыл детали серьезного разговора с Малаховым

Король российской эстрады Филипп Киркоров в подробностях рассказал о беседе с Андреем Малаховым . Большинство теорий пользователей Сети относительное темы этой встречи были опровергнуты.

Беседа, которая проходила на фешенебельном курорте Сардинии, всерьез заинтриговала поклонников Киркорова. Многие считали, что певец обсудил с телеведущим его уход с Первого канала, однако, как оказалось, главной темой вечера стал футбол.

"Что мы могли обсуждать со знатоком всех светских новостей мира? Конечно, главную тему недели – сумасшедший трансфер форварда Неймара из "Барселоны" в клуб "Пари Сен-Жермен", – рассказал популярный исполнитель. Он напомнил, что на переход спортсмена из одной команды в другую было потрачено 222 миллиона евро, что является баснословной суммой даже по меркам футбола, передает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, ранее о встрече с Киркоровым высказался Малахов. Соответствующая фотография появилась на его странице в социальной сети Instagram,

Судя по всему, футбол был не единственной темой беседы звезд. "Продолжали вчера до ночи поднимать bellini за ВДВ", – написал Малахов.

Напомним, об уходе Малахова с Первого канала начали говорить в начале августа. Предположительно, ведущий собирается уйти в ВГТРК из-за конфликта с продюсером.

Конкурент Первого канала информацию о трансфере опроверг. Малахов никак не комментирует слухи об увольнении.