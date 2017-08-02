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Наталья Штурм увлеклась обнаженкой
Недавно певице удалось устроить нехилый хайп по поводу своих откровенных фотографий. И Наталья вошла во вкус. На днях артистка опубликовала целую серию снимков на которых запечатлена с овощами и листьями на груди.
Штурм отдыхает на море и не теряет времени. Артистка демонстрирует грудь во всех возможных ракурсах (Анастасия Волочкова, определенно. уже нервничает). «Осанка у женщины должна быть такой, чтоб болгарские перцы не падали», - подписала артистка одну из фотографий.
Но поклонники оценивают фотосессии 51-летней артистки довольно критично: «Ничего хуже нет чем престарелая женщина, которая хочет привлечь к себе внимание!», «Ну хоть так может кто заметит бабушку, умное то придумать не судьба», «Да по вам Максим Галкин плачет», «Наталья, так держать, если бы все женщины выглядели как вы, наша страна стала бы ещё краше», «Народ, ну зачем вы так? Человек на старости лет, благодаря пластическим хирургам, заполучил грудь! ) Вы можете себе представить, не было и вдруг есть! Человек хочет поделиться своей радостью, что поделать если делиться больше нечем...».
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