Киркоров приехал на серьезный разговор к Малахову



Король российской эстрады Филипп Киркоров провел серьезную беседу с телеведущим Андреем Малаховым , который, по слухам, собрался уходить с Первого канала. Что обсуждали знаменитости, осталось загадкой.

Судя по всему, разговор состоялся в отеле на фешенебельном курорте Порто-Черво на севере Сардинии. Совместный снимок с ведущим певец выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Авг 3 2017 в 12:22 PDT

"Приехал к другу на очень серьезный разговор", – подписал фотографию Киркоров. К сожалению, подробности беседы исполнитель не раскрыл. Многие подписчики не сомневаются, что певец обсудил с Малаховым его уход с Первого канала.





Прокомментировал беседу и звездный продюсер Иосиф Пригожин . "Передавай от нас привет хорошему человеку", – написал он. Киркоров выполнил просьбу.

Большинство пользователей сети выразили надежду, что Киркорову удастся уговорить Малахова остаться на Первом канале. "Андрей, дорогой, не совершайте ошибку. Не уходите", – пишет один из комментаторов. "Без Малахова Первый можно закрывать", – считает другой.





Напомним, слухи об увольнении Малахова начали распространяться в начале августа. По некоторым данным, у телеведущего возник конфликт с одним из продюсеров, в результате чего он был вынужден уйти на ВГТРК