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Наташа Королёва променяла Тарзана на дивного блондина

Наташа Королева променяла Тарзана на блондина
Фото:
44-летняя Наташа Королёва даже не скрывает от своего супруга Сергея Глушко, известного больше под псевдонимом Тарзан, что проводит время в компании блондина.
«Сегодня в Питере вот такой блондин меня катает!!!» – юмору Наташи стоит отдать должное, по подписи и не скажешь, что речь идёт всего лишь о машине. Но поклонники заценили причёску, макияж и наряд Королёвой, написав ей, что она заметно помолодела и похорошела. Получается, что не зря Наташа Королева изводит себя диетой, все заметили положительные изменения во внешности певицы.
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Сергей Глушко Наташа Королева
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