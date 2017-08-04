Наташа Королёва променяла Тарзана на дивного блондина

44-летняя Наташа Королёва даже не скрывает от своего супруга Сергея Глушко , известного больше под псевдонимом Тарзан, что проводит время в компании блондина.

«Сегодня в Питере вот такой блондин меня катает!!!» – юмору Наташи стоит отдать должное, по подписи и не скажешь, что речь идёт всего лишь о машине. Но поклонники заценили причёску, макияж и наряд Королёвой, написав ей, что она заметно помолодела и похорошела. Получается, что не зря Наташа Королева изводит себя диетой, все заметили положительные изменения во внешности певицы.