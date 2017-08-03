Разбитый инсультом Моисеев решил нажиться на чужом горе

Певец придумал, как выбраться из финансовой кабалы. Зарабатывать концертами он больше не может из-за болезни.

Журналисты наперебой пишут о том, что у Бориса Моисеева серьезные финансовые проблемы. Якобы артист уже несколько лет не платит за квартиру в Болгарии. Кроме того, на нем висит огромный долг за квартиру в Латвии: говорят, он не платит налоги с 31 марта 2015 года, и его дело передано судебным приставам.

Певец обвинения в банкротстве отрицает – мол, платит все взносы исправно. А что касается финансовых вопросов, то скоро, по его словам, сможет очень хорошо заработать. Моисеев решил открыть центр реабилитации больных, перенесших инсульт.

"Там будет и бассейн, и помещение для тренировок йогой, и конференц-зал для теплых бесед – я поделюсь своим опытом с гостями центра. Также планируется проводить встречи и скайп-конференции со специалистами", – цитирует артиста StarHit . А пока Борис ищет место для аренды и ведет переговоры с будущими сотрудниками. Скоро они запустят рекламную кампанию и озвучат цены на услуги.

Напомним, что в 2010 году Моисеев перенес инсульт, в результате чего перестали действовать верхняя губа и левая рука. Причиной нарушения мозгового кровообращения специалисты Научного центра неврологии РАМН назвали сильное переутомление. Восстановиться певец не смог. Он мечтал вернуться на сцену, открыть хореографическую школу, а теперь бросит оставшиеся силы на центр реабилитации коллег по несчастью.