Смело! 45-летняя София Вергара снялась полностью обнаженной

Красавица и звезда сериала «Американская семейка» София Вергара точно может задать жару любой молодой актрисе. 45-летняя знаменитость снялась для американского Women's Health полностью обнаженной и даже появилась на обложке издания (тоже голой). По словам самой Софии, она совсем не стесняется, даже наоборот, гордится этой съемкой: «Перед вам 45-летняя женщина, которая не боится показать свое тело», — говорит актриса. Впрочем, бояться правда нечего: фигура Вергара может вызывать только восхищение — стройные ноги, подтянутый пресс, тонкая талия… Чем не идеал? Впрочем, работать над собой актриса не очень любит: по ее словам, она ненавидит спортзал и занятия фитнесом: «Это просто пытка для меня. У меня плохое настроение за два часа до тренировки, во время и особенно под конец. Но Джо (муж Софии) построил очень спортзал в нашем доме. У меня нет выбора», — признается актриса.

Публикация от Women's Health Magazine (@womenshealthmag) Авг 2 2017 в 7:08 PDT



Так же София здраво принимает возраст: не пытается молодиться, а просто любит себя такой, какая она есть. «Я хочу выглядеть на свой возраст, но при этом хочу выглядеть отлично. Думаю, если ты помешан на желании выглядеть молодо и гонишься за юностью, ты постепенно сходишь с ума», — заключила Вергара.



Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) Июл 19 2017 в 9:47 PDT

Кстати, вполне вероятно, что дело так же и в любви: ведь София счастлива замужем за актером Джо Манганьелло. Несмотря на то, что инсайдеры твердят о проблемах в браке и скором разрыве, кажется, на деле все совсем иначе. Счастливый и здоровый вид Вергара — лучшее тому доказательство.