Шоу Шепелева: жене Данко заплатили гонорар, а певца заманили в эфир обманом

Трехлетняя дочка певца Данко - инвалид, у девочки сразу несколько серьезных диагнозов, поэтому на лечение ребенка постоянно нужны деньги. Вот и ходит Данко (настоящее имя музыканта Саша Фадеев) по телеэфирам, ставя обязательным условием участия в передаче - упоминание о том, что ребенок нуждается в лечении, и всегда просит, чтобы показали реквизиты, на которые можно перечислить средства.





Это условие он озвучил редакторам шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле», они согласились с его условиями, но обещание не выполнили.

- Обещали дать номер карточки в эфире, сбор денег объявить - не знаю какими методами. Но упор был сделан на это. Пришлось соглашаться на их «желтуху», чтобы помочь ребенку - нам много что нужно, - рассказал teleprogramma.pro Данко.



Публикация от Данко (@danko_star) Июл 26 2017 в 9:51 PDT

Все разговоры с редакторами программы у музыканта записаны, но он не будет «раздувать» скандал, так как эфир прошел и это уже бесполезно. Причем Данко говорит, что обязательства перед его женой выполнены - ей гонорар заплатили.



- С Наташей они договаривались отдельно, и ей гонорар заплатили. Заплатили ей деньги, не очень большие, но хватило, чтобы сейчас в Анапу на реабилитацию ей с ребенком поехать. Нам постоянно нужны деньги на лечение - все очень дорого, - рассказал Данко.



- Саша, а почему в эфире не объявили сбор денег? Видимо смутил скандал, который еще не утих после сбора денег на лечение Жанны Фриске?



- Я позвонил потом и сказал: «Ну вы же обещали мне». Объяснили: «Не получилось... Вот мол Шепелеву тоже собирали, и на фоне этого в последний момент руководство решило не объявлять о сборе денег...»



Я не ради себя на эту программу пришел. Но они все же такие добрые, друзья. Разводят на хорошие человеческие отношения. Изначально думать, что все аферисты, тебя хотят кинуть и обмануть, воспользоваться твоим горем? Мне это в голову не могло прийти. Всегда считал, что человек стоит ровно столько сколько стоит его слово.



Данко пролил свет на то, как записывают программу «На самом деле».



- До съемок и во время съемок нам даже не разрешали общаться. Мы сидели разных комнатах...



...Мне дали роль ублюдка, я сыграл. Я говорил четко по тексту, в голове такое не могло родиться. Придуманные иностранцы которых даже технически не может существовать - паспорт Наташин посмотрите, у нее нет ни каких выездов-въездов, кроме лечебниц. (В программе подробно обсуждали возможные измены жены Данко - прим.Авт.) А вопросы, какие они впихивали?! Причем сначала на одни договорились, а в последний момент подсунули другие.

