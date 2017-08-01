«Худые очень злые»: Лолита жестко ответила на критику популярному блогеру



Вчера пользователи интернета стали бурно обсуждать достаточно откровенный наряд 53-летней Лолита . На фестивале "Жара" она появилась в облегающем полупрозрачном комбинезоне, который дает эффект татуировок покрывающих все тело. Этот образ не оставил равнодушным многих пользователей Сети, которые сделали певицу героем мемов и фотожаб. Некоторые плоды народного творчества Милявская опубликовала у себя на странице.



На одном из них ее сравнили с маори - полубогом из мультфильма "Моана", всадником апокалипсиса. Позже она показала еще одну фотожабу, на которой она стоит на носу Титаника вместе с Ди Каприо, в тот самый романтичный момент фильма, когда Джек и Роза представляют, что летят. "Мать прикрывает сына", - посмеялась она над собой. Лолита всегда имела хорошее чувство юмора и справедливости. Поэтому она не смогла оставить без комментариев критику в ее адрес от популярного блогера "Живого Журнала" Лены Миро . Эта девушка задала вопрос своим читателям, интересуясь почему взрослых, с не идеальной фигурой, "баб" тянет показывать свое тело. Как пример, она привела Лолиту в костюме "Я урод", недоумевая зачем артистка так оделась. Лена решила предположить, что та сделала это ради пиара и привлечения к себе внимания.

В это время Милявская находилась на гастролях в Светлогорске записала видео, на котором дала отпор нелицеприятным словам в ее адрес. Артистка в кадре говорит лежа в постели. "Как вы думаете, что я делаю?", - поинтересовалась она и сразу ответила, что примеряет положение "в гробу". Певица иронично высказалась, что только такой выход у нее остался. Дальше она поясняет, что о ней очень плохо высказалась "некая Лена Миро". Лолита заключила, что это "трагедия". Артиста не устояла и поблагодари своего злопыхателя: "Дорогая Леночка, спасибо тебе, что из забытой и никому не нужной певички ты сделала меня популярной. Я счастлива".



Потом Лолита призналась, что посмотрела несколько публикаций этой особы и отметила, что у нее скудный словарный запас. И критика в адрес звезд, достаточно старый прием прославиться, заверила певица. "Вообще, худые они очень злые. Мы толстенькие все замужем и у нас есть секс. Судя по всему, у вас его давно не было", - заключила она.



Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Авг 1 2017 в 5:07 PDT