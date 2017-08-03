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Дочь Кафельникова «умерла и попала в рай»
Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся опубликовала на своей странице в Instagram видео, подпись к которому вызвала резонанс среди ее подписчиков.
Запись демонстрирует, как девушка купается в море ночью. «Я умерла и попала в рай», - написала Кафельникова.
В комментариях к посту пользователи посоветовали девушки помириться с отцом.
На прошлой неделе в твиттере Кафельникова появились сообщения, в которых он называл себя «отцом-неудачником» и просил о помощи. Он заявил, что «попал в ад» и упомянул наркотики. По его словам, «дальнейшая жизнь начинает терять смысл». В то же время никаких подробностей теннисист не раскрыл. Позже он опубликовал снимок якобы сообщения его дочери с просьбой «передать Е.А., что он достал своим твиттером сплетни пускать».
Затем девушка заявила журналистам, что «не хочет больше слышать» о своем отце. «Папаня просто злится, что я не хочу с ним налаживать отношения и ищет всякие поводы», - сказала она.
СМИ писали, что Кафельникова попала в реанимацию, однако позже появились сообщения о том, что сейчас девушка участвует в съемках фильма, где играет главную роль.
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