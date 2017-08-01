Мама жены Никиты Пресняковой стала предметом обсуждения в Сети



Свадьба Никиты Преснякова и его возлюбленной Алены Красновой отгремела на прошлой неделе, но ее до сих пор обсуждают. Свадебные наряды невесты, речь жениха, подарки - все эти детали были в подробностях разобраны. А вот о родителях невесты до сегодняшнего дня не было сказано ни слова.

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На днях появились кадры, на которых запечатлены жених и невеста со своими родственниками. Пользователи Сети обратили внимание на маму и бабушку Алены. Они отметили, что женщины не отличаются идеальными фигурами и стали пророчить жене Преснякова непростую борьбу с лишними килограммами после родов.



Алена и ее супруг Никита никак не прокомментировали эту информацию. Пара сейчас проводит медовый месяц в США и вряд ли беспокоится о слухах, которые о них распускают.