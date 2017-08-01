Андрей Малахов: Уходить нужно цивилизованно

Первый канал и ВГТРК не подтверждают переход Андрея Малахова на новую работу. Тем временем в интернете сообщения о том, уйдет или не уйдет популярный телеведущий с "первой кнопки", набирают сотни тысяч просмотров. Что поделать? Персона рейтинговая.

Что любопытно - новость появилась еще в пятницу вечером, но никакого основания не имела. Нельзя же всерьез считать основой для новости сообщение на скандальной страничке одного из медиасообществ в Facebook и поста в Twitter сотрудника Первого канала, который никак не относится к тем людям, кто принимает решение. Сам же Андрей Малахов в эти дни в Баку вел фестиваль "Жара" и ничего не комментировал. Как и телеканалы Первый и "Россия 1" - к ним за комментариями обозреватель "РГ" обратилась еще в субботу утром. Новость не подтвердили.

На августовском информационном безрыбье новость можно делать из чего угодно и как угодно преувеличить размеры своих источников, если они к тому же еще и неизвестны. Попробуем предопределить, что могло бы послужить почвой для слуха.

Несколько лет назад с Первого канала на Пятый ушла сильный медиаменеджер - Наталья Никонова . Именно она создавала ток-шоу, благодаря которому Андрей Малахов, что называется, проснулся знаменитым. И не он один. Феномен Геннадия Малахова - также был создан при участии этой же персоны. Никонова руководила отделом Спецпроектов Первого канала. На ее продюсерском счету не только программы "Пусть говорят" и "Малахов Плюс", но и "Лолита. Без комплексов", "Судите сами" и другие. Одна неоднократно становилась лауреатом ТЭФИ - профессиональное сообщество всегда признавало ее достижения. С Никоновой ушла с Первого канала и часть команды, но не сам телеведущий. Некоторое время спустя Наталья Никонова была принята на работу в ВГТРК. Продюсер свое дело знает. На "России 1" она запустила также весьма профессиональные проекты. В частности - ток-шоу "Прямой эфир". Некоторое время назад Наталья Никонова вновь вернулась на Первый канал. Андрей Малахов, который, к слову, всегда ее весьма ценил - оказался в непростой ситуации.

Андрей Малахов в 2010 году в интервью "РГ" ответил на вопрос, почему редакторы, приглашая гостей на съемку, не признаются, что представляют программу "Пусть говорят", а произносят "отдел спецпроектов Первого канала". По словам телеведущего, "это, наверное, та причина, по которой ушла часть людей с Натальей Петровной Никоновой. Те, кому было стыдно, пошли создавать новое телевидение для думающих людей, с рейтингом 0,25".

Тогда, в 2009 году, Наталья Никонова перешла на работу в создаваемый Александром Роднянским Пятый канал в качестве его генерального продюсера. И именно туда отказался идти Малахов...

Тем временем в Сети появляются новости на тему, кто заменит Малазова. Называются имена Дмитрия Шепелева , который недавно также вернулся на Первую кнопку с новым проектом, и других. Однако в сетке программа "Субботний вечер с Андреем Малаховым" стоит так же, как и программа "Пусть говорят" - на следующую неделю она заявлена. И, как говорят некоторые, шоу Малахова никуда с субботнего вечера не исчезало - в июле его не было только один раз - 8 числа, когда в эфире был концерт, приуроченный ко Дню Семьи, Любви и Верности.

Ближайшее время вряд ли появятся новости о переходе Малахова - по крайней мере, до наступления нового телевизионного сезона. Но почему бы теперь не запустить новую "утку" - например, что с Первого канала уходит Иван Ургант . Снова будет что пообсуждать.

Между тем



Вполне серьезно уважаемая радиостанция "Говорит Москва" задала сегодня обозревателю "РГ" вопрос о том - не намеревается ли Андрей Малахов открыть собственную производящую компанию. Все может быть - вполне возможно, Малахов устал… Но тут стоит вспомнить доктора Курпатова - как только он ушел в производители контента и перестал появляться на экране, о нем… забыли.

Вот еще одна цитата из интервью Андрея Малахова "РГ", которая многое объясняет:

Вы бы никогда не изменили Первому каналу?

Андрей Малахов: Во всяком случае, я столько лет и сил отдал Первому каналу, то хотя бы поставил руководство в известность, что сделано выгодное предложение и посоветовался. Дальше - обсуждение условий: может быть, сотруднику казалось, что его недооценивали. Мне кажется, что на любом канале работают люди, которые готовы к открытому диалогу.

То есть уходить нужно красиво и по-человечески.



Андрей Малахов: Я бы назвал это цивилизованно.

И вы, судя по всему, по Никоновой скучаете.



Андрей Малахов: Телевидение - это такой процесс, когда никто ни по кому не скучает и незаменимых нет. Вот ушел Телевидение - это такой процесс, когда никто ни по кому не скучает и незаменимых нет. Вот ушел Ларри Кинг . Что будет? А ничего. Незаменимых нет. Будет новый. Тем более, что у американцев есть уже готовый. Они вырастили Андерсона Купера - замечательный парень…

То есть вы осознаете, что в свое время будет новый Андрей Малахов.

Андрей Малахов: И я осознаю, и Познер осознает - что выросли следующие поколения…