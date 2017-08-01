Перенесший инсульт Николай Носков вышел на связь с поклонниками



В марте этого года в СМИ появилась новость о том, что экс-участник группы «Парк Горького» Николай Носков был доставлен в одну из клиник в тяжелом состоянии. Некоторые издания писали о том, что музыкант перенес инсульт. Как выяснилось позже, артисту сделали операцию по удалению тромба в шейном отделе.

Сегодня Носков впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками. На странице в соцсети "Вконтакте" он рассказал о длительном периоде реабилитации и опроверг слухи о расставании с женой Мариной, которые появились еще несколько месяцев назад.

«Мое состояние после болезни стабилизировалось и становится значительно лучше с каждым днем. Постепенно восстанавливается речь и двигательные функции. Надеюсь, что ваше участие станет тем стимулом, который поможет мне перебороть недуг гораздо быстрее. Назло всем своим недоброжелателям и злопыхателям заявляю: «Я жив, скоро буду совершенно здоров и готов вновь радовать своих слушателей новыми песнями, которые планирую записать в ближайшем будущем!» – высказался Носков и добавил, что на данный момент его официальным представителем является супруга Марина, которая не только заботиться о любимом муже, но и занимается вопросами его дальнейшей карьеры. В комментариях к публикации пользователи пожелали Николаю скорейшего выздоровления, терпения и сил.