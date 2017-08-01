На AliExpress нашли прозрачное «трико Лолиты» за 890 рублей



Пользователи сети нашли на AliExpress обтягивающее прозрачное трико, похожее на то, в котором певица Лолита Милявская выступила на фестивале «Жара» в Баку. На это обратили внимание в Telegram-канале «Король AliExpress».

Трико под названием «Adogirl Тату Печати Сетки Sheer Комбинезон Женщин Осень Sexy See Through Спинки Bodycon Длинные Rompers Combinaison Femme» стоит 890 рублей и будет бесплатно доставлено в Россию в срок от 14 до 23 дней.



Необычный наряд Лолиты привлек внимание пользователей сети в понедельник, 31 июля. 53-летняя певица посвятила одну из песен солисту Rammstein Тилю Линдеманну, после чего скинула с себя накидку и предстала перед зрителями в обтягивающем прозрачном трико.



Фига она татухами забитая pic.twitter.com/4I9WSGbEMR— Рома Бордунов (@romabordunov) 31 июля 2017 г.

Юзеры отметили, что Лолита напоминает им героя мультфильма «Моана» и сравнили ее с одним из всадников Апокалипсиса.



Ранее героем интернет-шуток стал и сам Линдерманн, также посетивший «Жару». Он превратился в мем благодаря ролику, в котором намекнул, что оказался в заложниках у российских звезд эстрады, и попросил помощи у фанатов.