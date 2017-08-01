Лолита прокомментировала свой наряд, из-за которого ее окрестили всадником Апокалипсиса



Российская певица Лолита рассказала РЕН ТВ о своем отношении к комментариям, где пользователи сравнивают ее со всадником Апокалипсиса. Артистка заявила, что не будет подавать в суд на тех, кто высказывает свое пусть и нелицеприятное мнение в Сети.

"Что касается меня и моих коллег, я выступаю против судебных разбирательств. Потому что когда ты находишься в гастроялх, дома куча дел и так далее, некогда ходить по судам, честное слово. Время на это жалко тратить. Потом, люди, которые пишут подобные комментарии - это вся проблема в них, это психиатрия. Эти люди хотят славы, не делая ничего своими руками", - сказала Лолита.

Артистка также рассказала, что намеренно "потроллила" журналистов своим нарядом. Она была уверена, что никто не станет писать о прекрасной организации фестиваля, но захотят написать о скандале.

"Я давно хотела выкинуть нечто подобное. Потому что меня задолбало (простите за сленг), что люди вмешиваются в чужую жизнь. Каждый может жить как хочет, если он не нарушает нормы права <...> Я, честно, развлеклась", - подчеркнула звезда.

Лолита рассказала, что купила свой скандальный наряд в аэропорту Катара за 100 евро.