Первый канал подыскал две замены Малахову

Руководство «Первого канала» приступило к рассмотрению двух кандидатур на место ведущего Андрея Малахова . Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на осведомленный источник.

Имена кандидатов пока не разглашаются. По предварительным данным, «они не принадлежат к кругу известных медийных персон».

Накануне, 31 июля, журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК , так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.

Позже об этом заявили и источники РБК . По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий. Собеседники РБК утверждают, что сотрудники «Пусть говорят» уже переходят работать в программу «Прямой эфир» на «России 1». Смена состава может быть связана с тем, что ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников в конце лета покинет передачу. Также источники заявили, что для «Пусть говорят» уже подбирают новых ведущих – двух мужчин.