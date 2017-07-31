Галкин показал постельное видео с Пугачевой



Максим Галкин показал в своем Инстаграм как общаются две самые известные певицы российской эстрады. На видео можно увидеть Примадонну в компании Лаймы Вайкуле . Артистки летят на частном самолете и Лайма пытается уснуть, надев очки и шляпу, укрывшись с головой пледом.Алле Борисовне не спится, и она поет песню «Летят перелетные птицы», что очень раздражает ее подругу.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 31 2017 в 7:57 PDT

Вайкуле делает шуточные замечания Алле и жалуется на то, что она не может уснуть. Пугачева отметила, что между ней и Лаймой всегда вот такие «высокие отношения».



В видео Лайма рассказала, глядя в окно самолета, что они с Аллой всегда на высоте. И, конечно, это можно понять, как в прямом, так и в переносном смысле.



Поспорить с данным высказыванием очень сложно. Ведь после стольких лет на сцене женщины продолжают оставаться иконами российского шоу бизнеса. Не каждому современному артисту под силу взобраться на такую вершину популярности и славы и оставаться там даже после завершения своей карьеры.



В комментариях подписчики написали о том, что певицы выглядят просто божественно, с ними никто и никогда не сможет сравниться, а также они в очередной раз восхитились крепкой дружбой двух звезд такого масштаба.