Главное сейчас
-
Украина направила России ноту протеста
-
«Сирийская свободная армия» отдала исламистам 90% удерживаемых территорий
-
Украинский летчик-герой ответил на травлю в Сети
-
Главврач украинской больницы рассказал о «разбитых в клочья» бойцах АТО
-
Гибель россиян в Турции, уход Малахова с Первого канала и другие события дня
Главные события у вас в почте
Поступившую в МГИМО дочь Маликова затравили в Сети
Интернет-пользователи заподозрили дочь Дмитрия Маликова Стефанию в покупке ЕГЭ и нечестном поступлении в МГИМО. Девушка поделилась радостью от поступления в своём аккаунте в Instagram.
«Я невероятно счастлива, что великие психологические мучения и огромные умственные старания не прошли даром! Безмерно благодарна всем учителям, которые прошли со мной этот сложный путь», - написала Маликова.
В комментариях к публикации подписчики предположили, что поступить в престижный вуз девушка смогла только за деньги.
«Купить ЕГЭ и поступить в МГИМО может каждый, лучше бы просто промолчала»; «Все за отцовские деньги. Целуй ему руки. Ты пустое место»; «Мечта-цель-план-БАБЛО-результат», «Не велика заслуга поступить на платное при наличии денег», - написали юзеры в комментариях.
Впрочем, нашлись и те, кто вступились за девушку, и пожелали дочери артиста удачи в новом этапе жизни. В настоящий момент девушка с семьей путешествует по Европе.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Дни.ру
-
Grazia
-
Russianshowbiz.info