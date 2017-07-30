Поступившую в МГИМО дочь Маликова затравили в Сети



Интернет-пользователи заподозрили дочь Дмитрия Маликова Стефанию в покупке ЕГЭ и нечестном поступлении в МГИМО . Девушка поделилась радостью от поступления в своём аккаунте в Instagram.

Публикация от @steshamalikova Июл 30 2017 в 1:42 PDT

«Я невероятно счастлива, что великие психологические мучения и огромные умственные старания не прошли даром! Безмерно благодарна всем учителям, которые прошли со мной этот сложный путь», - написала Маликова.



В комментариях к публикации подписчики предположили, что поступить в престижный вуз девушка смогла только за деньги.



«Купить ЕГЭ и поступить в МГИМО может каждый, лучше бы просто промолчала»; «Все за отцовские деньги. Целуй ему руки. Ты пустое место»; «Мечта-цель-план-БАБЛО-результат», «Не велика заслуга поступить на платное при наличии денег», - написали юзеры в комментариях.



Впрочем, нашлись и те, кто вступились за девушку, и пожелали дочери артиста удачи в новом этапе жизни. В настоящий момент девушка с семьей путешествует по Европе.