Кафельникова объяснила истерику из-за наркотиков

В СМИ появилась информация о том, что Алеся Кафельникова отказалась говорить об отце и попросила не напоминать ей о нем. Девушка не может простить отцу его публикацию о ней в социальной сети.

"Я не хочу больше слышать о нем. Папаня просто злится, что я не хочу с ним налаживать отношения и ищет всякие поводы", – процитировал Super.ru девушку.

Несколько дней назад в твиттере теннисиста Кафельникова появились истерические сообщения, в которых он называл себя "отцом-неудачником" и просил о помощи. "Первая ракетка" заявил, что "попал в ад" из-за проблем дочери с наркотиками. По его словам, "дальнейшая жизнь начинает терять смысл". Спортсмен не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Summer nights 🌌🌃🎆 Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Июл 25 2017 в 2:33 PDT

Позже он опубликовал снимок из твиттера Алеси с просьбой: "Передайте Е.А., что он достал своим твиттером сплетни пускать".

Известные издания один за другим писали о том, что девушка оказалась в реанимации. Сперва в качестве причины называли наркотическую, потом алкогольную интоксикацию. Сама Кафельникова впоследствии сообщила журналистам, что чувствует себя отлично и записи отца в Интернете не имеют к ней никакого отношения.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Июл 22 2017 в 6:18 PDT

Интересно, что многие пользователи сети встали на сторону отца. "Не делай ошибку, не рви сердце единственному любящему тебя человеку! Тебе больно, и это не причина отрываться на том, кто тебе все простит " – пожурил Кафельникову один из комментаторов. "С папой мирись и больше не дерись!" – добавил другой.

Hey boy...🕊 Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Июл 1 2017 в 12:19 PDT

Напомним, Алеся Кафельникова является дочерью самого известного российского теннисиста. Несмотря на свой юный возраст, она уже успела стать известной моделью, появиться на телевидении и приобрести славу светской львицы. В декабре прошлого года звездную дочь заподозрили в употреблении наркотиков. Поводом стала публикация в ее Instagram нескольких снимков. На одном из них она была запечатлена с подозрительной самокруткой, а подпись к другому фото гласила "Хочу "снега"". Позднее снимки были удалены.