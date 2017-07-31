Конкуренты открестились от Малахова



На ВГТРК все руководство в отпуске. Поэтому в пресс-службе компании новость о переходе к ним Малахова подтвердить -или опровергнуть – не смогли.

Сообщение о трансфере телеведущего Андрея Малахова с Первого канала на ВГТРК стало самой громкой новостью телевизионного межсезонья. Однако в ВГТРК информацию о переходе к ним известного телеведущего не подтверждают. Впрочем, и не опровергают.



"У нас в отпуске всё руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент", – открестились от вопроса о переходе в пресс-службе ВГТРК. Официальный представитель Андрея Малахова также никак не комментирует сенсационное известие, сообщает RT.

Как писали Dni.Ru , Малахова переманила ВГТРК, главный конкурент Первого канала. Студию звездного шоумена в "Останкино", где он работал много лет, еще со времен "Большой стирки", занял Дмитрий Шепелев с новой передачей "На самом деле".

ого, говорят ВГТРК перекупил Малахова. во всяком случае, его студию в Останкино занял Шепелев с новой передачей (это факт).— Егор Максимов (@egor_mq) 30 июля 2017 г.

О трансфере Андрея Малахова сообщил в Twitter журналист Егор Максимов. Информацию об уходе знаменитого телеведущего с Первого канала подтвердил главный редактор агентства "Р-Спорт" Василий Конов.