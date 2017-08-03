

Столичный хоккейный клуб "Спартак" в открытом обращении, опубликованном в Twitter предложил Андрею Малахову должность ведущего домашних матчей.

В "Спартаке" серьёзно обеспокоены поступающей информацией о возможном уходе с Первого канала популярного телеведущего Андрея Малахова.



"В хоккейном клубе "Спартак" серьёзно обеспокоены поступающей информацией о вашем возможном уходе с Первого канала… Вы как-то сказали в одном интервью, что "человек одинок всегда". Мы хотим опровергнуть эти слова, и в этой связи ХК "Спартак", у которого, так же, как и у вас, миллионы поклонников по всей стране, обращается к вам с предложением не прерывать профессиональную карьеру и продолжить ее в качестве ведущего наших домашних матчей", — говорится в письме за подписью генерального директора клуба Андрея Веревко.





Ранее в СМИ появилась информация, что известный телеведущий Малахов намерен покинуть Первый канал и перейти в ВГТРК

Официальный представитель Малахова и Первый канал не комментируют эти сообщения, а в ВГТРК не подтвердили информацию о переходе ведущего.