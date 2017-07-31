Басков рассказал о свадьбе с Лопыревой

Певец уверяет, что у них "все было". А обвинения в пиаре на личной жизни его обижают. Мол, у него все серьезно!

Под занавес фестиваля "Жара" в Баку приехал Николай Басков . Со столицей Азербаджана его много связывает. "Впервые я приехал в этот удивительный город, когда мне было 15 лет – попал на прослушивание к Поладу Бюльбюль-оглы . А позже, уже в Москве, попал на прослушивание к самому Муслиму Магомаеву . Поэтому можно сказать, что мое творчество начиналось в Баку. Осенью планирую привезти сюда мое новое шоу "Игра", – рассказал артист корреспонденту Dni.Ru

Не могли мы не поинтересоваться у Николая о грядущих переменах в личной жизни, которые сегодня все живо обсуждаю – его якобы запланированную на осень свадьбу с Викторией Лопыревой . "Николай, что это было? Неужели все серьезно?", – спросили мы артиста. "Все у нас было и все еще будет. 5 го октября я, действительно, женюсь. Больше ничего на эту тему говорить не хочу – уже столько было сказано и написано про эту свадьбу, что пока добавить мне просто нечего". Басков заметил лишь, что обвинения в пиаре на свадьбе кажутся ему странными и обидными.

Поинтересовались мы у певца и подарками, которые он хотел бы получить. "Лучше всего дарить деньги, – улыбнулся артист. – Даже если по тысячи каждый даст, и то можно хорошую сумму набрать".