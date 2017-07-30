"Ангел" Victoria's Secret Вита Сидоркина вышла замуж за итальянского миллионера



На прошедших выходных в итальянской коммуне Равелло на Амальфитанском побережье, в отеле Belmond Hotel Caruso, состоялась грандиозная свадьба 23-летней модели Victoria's Secret Виты Сидоркиной и ее избранника - 43-летнего итальянского миллионера, владельца строительной компании Morabito Projects, Валерио Морабито.

Публикация от VITA SIDORKINA (@vitasidorkina) Июл 30 2017 в 3:42 PDT

Для главного дня в своей жизни Вита выбрала белое классическое платье с кружевным лифом и пышным подолом. Жених также решил не экспериментировать и предпочел черный смокинг. Сначала жених и невеста обвенчались в церкви: к алтарю Виту вел ее отец. А позже организовали праздничный ужин и вечеринку под открытым небом. На свадьбу приехали друзья и родные молодрженов, а также модели - коллеги Сидоркиной.

Публикация от VITA SIDORKINA (@vitasidorkina) Июл 30 2017 в 5:24 PDT