Панин возмутил новой развратной выходкой



Знаменитый актер Алексей Панин продолжает удивлять скандальными публикациями. На этот раз он опубликовал развратную фотографию со съемок.

Снимок появился на странице Панина в социальной сети Instagram. Известного актера запечатлели практически голым. Рядом с ним находится девушка, а сама сцена похожа на отрывок из порнографического фильма.



В подписи к фотографии Панин написал, что этот кадр был сделан во время съемок сериала. Впрочем, далеко не все пользователи сети оценили креативный подход актера. "Совсем уже", – написал один из самых сдержанных комментаторов.

