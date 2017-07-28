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Кристина Орбакайте рассказала о свадьбе сына
Фото: GLOBALLOOK
Кристина Орбакайте прилетела в Баку в приподнятом настроении.
- Настроение хорошее, потому что я только что со свадьбы сына. Отгуляли весело - молодёжи было много но я к ним хорошо отношусь: они модные и интересные ребята, - рассказала нам Орбакайте.
Кристина прилетела на фестиваль "Жара" с младшим сыном Дэни, у которого сейчас каникулы. Искупаться в море не успели - отдыхают, смотрят город. Орбакайте выступит на творческом вечере Пугачевой.
- Что подарила сыну? Я подарила свадьбу! Все прошло идеально и интересно.
Гости на свадьбу старшему сыну Орбакайте дарили деньги, молодые скоро отправятся в свадебное путешествие в Нью-Йорк.
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