Кристина Орбакайте рассказала о свадьбе сына



Кристина Орбакайте прилетела в Баку в приподнятом настроении.

- Настроение хорошее, потому что я только что со свадьбы сына. Отгуляли весело - молодёжи было много но я к ним хорошо отношусь: они модные и интересные ребята, - рассказала нам Орбакайте.



Кристина прилетела на фестиваль "Жара" с младшим сыном Дэни, у которого сейчас каникулы. Искупаться в море не успели - отдыхают, смотрят город. Орбакайте выступит на творческом вечере Пугачевой.



Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Июл 28 2017 в 11:02 PDT

- Что подарила сыну? Я подарила свадьбу! Все прошло идеально и интересно.



Гости на свадьбу старшему сыну Орбакайте дарили деньги, молодые скоро отправятся в свадебное путешествие в Нью-Йорк.

