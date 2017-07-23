"Мигрирующий" пупок Дженнифер Лопес шокировал интернет

Пупок 48-летний шоудивы Дженнифер Лопес , не исключено, начал, что гоголевский нос, самостоятельную экзистенцию и теперь ползает по телу горячей звезды. А нам только и остается развести руками и констатировать: она опять сделала это. Один снимок в соцсетях - и Лопес вновь в центрестранного внимания.

Подчеркнем: на этот раз - благодаря пупку.

Снимок сделан накануне дня рождения нынешнего бойфренда ДжейЛо, экс-бейсболиста Алекса Родригеса и горделиво выложен в его Instagram. Фото стяжало не совсем тот эффект, на который был рассчитан.

Пристально приглядевшись, самые дотошные пользователи пришли были обескуражены. Да и вы обратите внимание, где находится пуп артистки.

Публикация от Alex Rodriguez (@arod) Июл 23 2017 в 2:46 PDT

Впрочем, возможно, опростоволосился специальный человек, "выправляющий" снимки Лопес фоторедактором. Или это "часть пресса" актрисы, на которую не совсем удачно упало освещение.