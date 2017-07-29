

Сообщения известного теннисиста Евгения Кафельникова о проблемах его 18-летней дочери Алеси с наркотиками может быть пиар-ходом по раскрутке музыкального клипа. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Девушка странно отреагировала на скандал вокруг своей персоны. В том момент, когда общественность переживала за ее здоровье после сообщений Кафельникова в Twitter, Алеся в Instagram анонсировала выпуск своей песни.



Напомним, ранее теннисист опубликовал несколько сообщений, в которых он называет себя "отцом-неудачником", а также говорит об "аде" и "наркотиках". "Не могу больше в себе держать! Помогите", - написал Евгений.



При этом спортсмен не уточнил, о чем конкретно идет речь.





Шамиль Тарпищев , президент Федерации Тенниса, рассказал, что не верит в сообщения о проблемах в семье Кафельникова.

"Похоже на "утку", полная ерунда. Я только вчера говорил с Евгением, он был в хорошем настроении. Раньше не замечал за ним пессимистического настроя", - заявил Тарпищев в интервью "СЭ".