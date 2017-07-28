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Кафельников высказался о ситуации с дочерью
Слова бывшей первой ракетки мира приводит «Советский спорт».
«Сейчас не готов комментировать сложившуюся ситуацию. Благодарен всем, кто искренне проявил сочувствие. Никогда не стеснялся говорить о своих проблемах, пытаюсь ситуацию контролировать. Возможно, время обсуждения наступит. Возможно, нет. В любом случае спасибо всем за добрые слова», — сказал Кафельников.
Ранее в пятницу СМИ сообщили о попадании дочери Кафельникова в реанимацию. По другим данным, она отравилась алкоголем и не была в больнице.
43-летний Кафельников на своей странице в Twitter назвал себя отцом-неудачником и посетовал на наркотики.
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