Пугачева на свадьбе внука произнесла мудрый тост

«Аленушка, я тебя очень прошу, — обратилась к невесте Пугачева. — Если будут ссоры, главное, в ночь никуда не уходить. Не разговаривайте, разойдитесь по комнатам. Только не уходите из дома», - заявила Пугачёва в своем тосте.



Пугачёва напомнила гостям, что Пресняков и Краснова познакомились на даче, и припомнила случай, как однажды увидела, что «навстречу на велосипеде едет симпатичная девочка». Примадонна добавила, что, если бы знала, что её внук женится на этой девочке, «тогда бы ещё начала присматриваться» к ней.



27 июля сын Кристины Обракайте и Владимира Преснякова-младшего 26-летний Никита Пресняков женился на 20-летней Алёне Красновой. Церемония бракосочетания прошла в Барвихе. Пресняков был одет в строгий костюм, который подобрал для него дизайнер Джемал Махмудов. Невеста во время церемонии была в белом пышном платье. Основная часть торжества прошла в посёлке Жаворонки. На свадьбе жених и невеста исполнили сложный акробатический танец, который им помог разучить хореограф Павел Каверин. На мероприятии выступили группы «УмаТурман», «Марсель», Кристина Си и другие музыканты. Никита Пресняков – российский музыкант, певец, актёр, основатель группы MULTIVERSE.