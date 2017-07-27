46-летняя Лера Кудрявцева показала фото без макияжа



Поклонники уже привыкли к тому, что Лера Кудрявцева почти всегда носит макияж. Для съемок артистка предпочитает плотный макияж, чтобы хорошо выглядеть на телеэкранах. Из-за того, что Лера почти всегда носит макияж, она находит любую возможность, чтобы дать коже отдохнуть.

Вчера телеведущая выложила в Сеть снимок, на котором показала лицо без макияжа. Поклонники пришли к выводу, что без косметики лера выглядит как минимум на 10 лет моложе. Отметим, что в повседневной жизни Лера старается почти не пользоваться макияжем.



Также Лера часто делится с поклонниками своими секретами красоты. Она считает, что необходимо постоянно пользоваться кремами.



"Если летом я использую в основном увлажняющие составы, то зимой предпочитаю питательные кремы. Правда, не слишком жирные: у меня тонкая кожа. Дома стоит целая «батарея» баночек и тюбиков, которыми я практически не пользуюсь. Бывает, куплю новинку, попробую и понимаю — не мое", - делится Кудрявцева для 7 Дней.