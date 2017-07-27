Организаторы оценили свадьбу внука Пугачевой

По его словам, часть мероприятия пройдет в Подмосковье, «затем продолжение для узкого круга приближенных людей, как всегда, за границей». «После того, как в прошлом году прошло несколько громких свадеб с огромными бюджетами, в прессе появилось слишком много негатива по отношению как к самим свадьбам, так и к их заказчикам. Ну, и мы как исполнители закрыли рот на замок», - подчеркнул он.

По данным BFM, пара выбрала обручальные кольца бренда Sokolov, свадебные духи они заказали в столичном парфюмерном ателье, нарядами занимается российский дизайнер Джемал Махмудов, а торт предоставит кондитер Ренат Агзамов . Как отмечает издание, недавно он сделал торт для Филиппа Киркорова за два миллиона рублей.

По информации BFM, в подарок Пресняков и Краснова уже получили квартиру на Лубянке стоимостью в 60 миллионов рублей и участок в 50 соток в Малых Бережках.