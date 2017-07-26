Лариса Копенкина прокомментровала воссоединение с Шаляпиным



На днях журналисты заметили в городе Сочи Прохора Шаляпина Ларису Копенкину . Пара вместе гуляла по городу и пляжу, весело смеясь. Некоторые поклонники пришли к выводу, что бывшие супруги решили воссоединиться.

Сам Прохор заявил, что Лариса прилетела в Сочи к своему возлюбленному, но поругалась с ним и в отчаянии позвонила Шаляпину за поддержкой. Лариса была удвилена слухами о том, что воссоединилась с бывшим супругом. По ее словам, их связывают исключительно приятельские отношения несмотря на то, что после развода они даже слышать друг о друге не хотели.



"Стоп, стоп, стоп. С чего вы это взяли? Я очень удивлена. Даже начинаю заикаться. Я не в курсе, что мы сошлись. Мне надо переварить эту новость. Честно скажу, вы меня ошарашили. Это как Москва. Огромный город. Люди, конечно, пересекаются, не исключено", - прокомментировала Копенкина слухи для Дни.ру.

