Свидетель с брекетами на зубах испортил первое фото молодоженов Пресняковых

Невеста Алена Краснова в шикарном платье, но без фаты выглядит более счастливой и непринужденной. Никита по-прежнему зажат и напуган.



Напомним, Никита сделал предложение своей возлюбленной Алене Красновой 8 марта этого года - в тот день девушке исполнилось 20 лет и выбрал красивую дату свадьбы.