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Свидетель с брекетами на зубах испортил первое фото молодоженов Пресняковых
Фото: Eva.ru
Первые вести со свадьбы года Никиты Преснякова и Алены Красновой - регистрация состоялась! Счастливые молодожены подняли бокалы с шампанским.
Невеста Алена Краснова в шикарном платье, но без фаты выглядит более счастливой и непринужденной. Никита по-прежнему зажат и напуган.
Напомним, Никита сделал предложение своей возлюбленной Алене Красновой 8 марта этого года - в тот день девушке исполнилось 20 лет и выбрал красивую дату свадьбы.
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