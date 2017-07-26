Прохора Шаляпина застукали с бывшей женой



На днях журналисты заметили в Сочи среди отдыхающих Прохора Шаляпина и его бывшую жену Ларису Копенкину . Пара мирно прогуливалась по сочинскому поселку Лоо, а после и по пляжу. При этом Прохор и Лариса разговаривали, смеялись и шли под ручку. По словам отдыхающих, пара проводит время вместе уже несколько дней.



Отметим, что еще несколько месяцев назад экс-супруги даже слышать ничего друг о друге не хотели. Напомним, что пара развелась несколько лет назад после того, что Шаляпин изменил законной супруге с моделью Анной Калашниковой

Как оказалось, они остановились в одном отеле. Корреспонденты позвонили Шаляпину, чтобы узнать, действительно л он решил воссоединиться со своей бывшей женой. Как оказалось, Прохор всего лишь поддерживает Копенкину после ссоры с возлюбленным.





"Лариса прилетела в Сочи к мужчине, с которым недавно познакомилась. После ссоры с ним она позвонила в отчаянии мне, и я ее впустил пожить в своих апартаментах", - сообщил Шаляпин журналистам из Комсомольской правды

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