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Агния Дитковските и Алексей Чадов официально развелись

Дитковските развелась с Чадовым
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Как сообщают источники, дочь Татьяны Лютаевой подала на развод еще в мае этого года, первое слушание должно было состояться еще в июне, но Алексей Чадов так и не явился на судебное слушание. Спустя месяц представители правоохранительных органов выдали Агнии официальный документ о разводе, теперь актриса является свободной, - пишет 7days.ru.
Напомним, Агния Дитковските познакомилась с Алексеем Чадовым на съемках фильма Резо Гигинеишвили "Жара". Отношения пары с самого начала были непростыми: они то расходились, то сходились вновь, пока не расстались окончательно. В этом союзе у актрисы родился сын Федор. Бывшие супруги поддерживают общение ради общего наследника. По слухам, в апреле этого 28-летняя дочь Татьяны Лютаевой стала мамой во второй раз. В личной жизни Алексея Чадова также все наладилось. Правда, раскрывать личность новой избранницы он раскрывать не спешит.
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журнал "7 Дней"
МВД
Алексей Чадов Агния Дитковските Резо Гигинеишвили
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