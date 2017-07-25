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Певец Данко подозревает супругу в измене
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19 апреля 2014 года у Александра Фадеева (таково настоящее имя певца Данко, — прим.ред.) и его супруги Натальи родилась дочь Агата. То, что жена и дочка остались живы, врачи называют чудом, а певец считает, что им помог Бог: ведь малышка, которой впоследствии поставили диагноз ДЦП, появилась на свет в праздник Пасхи.
Несмотря на то, что певец неоднократно говорил, что души не чает в Агате, вместе с супругой он решил принять участие в новой программе Дмитрия Шепелева "На самом деле". Данко намерен выяснить, действительно ли он является отцом Агаты или малышка родилась от загадочного швейцарского бизнесмена, с которой у Натальи, по словам певца, мог быть роман. Результаты проверки на детекторе лжи и ДНК-теста на отцовства ведущий ток-шоу огласит в прямом эфире.
Напомним, вчера на Первом канале показали первый выпуск программы гражданского супруга Жанны Фриске. В студии выясняли отношения Алексей Панин и Юлия Юдинцева. Бывшие супруги пытались найти компромисс в борьбе за дочь, но, увы, примирения сторон так и не произошло. На официальной странице телеканала зрители поспешили раскритиковать Дмитрия Шепелева и его передачу. Остался недоволен увиденным и Стас Садальский, на страницах микроблога он позволил себе довольно резкие высказывания в адрес телеведущего и его "детища".
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