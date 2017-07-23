Наталью Штурм раскритиковали за публикацию фотографий топлес



Недавно Наталья Штурм улетела на отдых в Болгарию. Певица активно ведет свой микроблог и делится с поклонниками свежими фотографиями, среди которых были и снимки топлес. Штурм предпочитает плавать без верха от купальника, а также не стесняется показывать свои прелести и стройную фигуру.

Далеко не все поклонники оценили смелость певицы и подвергли ее жесткой критике. Подписчики считают, что если уж Наталья и купается топлес, то выкладывать подобные снимки в Сеть вовсе не обязательно.



Сама Штурм считает, что имеет право делать все, что она захочет.



"Я не буду пересаживаться как "мальчик на ослике" в угоду толпе. Буду и дальше показывать то, что считаю красивым, креативным и художественным, благо тело у меня тренированное, в отличие от ваших дряблых языков. А журналистам спасибо, что уловили суть - я действительно занимаюсь фитнесом уже 20 лет и как любой человек, которому есть чем похвастить делюсь своими достижениями со зрителями. Цель - чтобы как можно больше людей были стройными, здоровыми и позитивными", - заявила Наталья.