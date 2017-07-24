СМИ: Тайсон стал жертвой сексуального домогательства в детстве

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон заявил, что стал жертвой сексуального домогательства в детстве, сообщает RT.

По словам Тайсона, преступник затащил его в помещение, где стал приставать к нему. Именно из-за этого случая спортсмен решил заняться боксом.

"Я никому об этом не рассказывал ранее. То, что произошло со мной, не сделало меня менее мужественным. Случившееся не оказало большого влияния на мою жизнь", - цитирует Тайсона ESPN.

Тайсон выступал на профессиональном ринге с 1985 по 2005 год, провел 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 - нокаутом), потерпел шесть поражений, а два боя были признаны несостоявшимися.